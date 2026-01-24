Su indicazione della Sala operativa, la polizia di Stato è intervenuta in piazza Rabito, a Marina di Ragusa, durante un servizio di controllo del territorio, in seguito alla segnalazione di due persone intenti a danneggiare un’auto in sosta. Gli operatori della Squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno trovato una microcar con il finestrino infranto e tracce di sangue nell’abitacolo.

Alla vista dell’equipaggio, un individuo si è dato alla fuga nel tentativo di sottrarsi al controllo, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato. L’uomo presentava evidenti ferite alle mani ed era in possesso di alcuni effetti asportati dalla vettura. Ritenuto responsabile del furto, è stato arrestato e identificato come un cittadino tunisino di 24 anni. Espletate le formalità di rito, il giovane è stato condotto alla casa circondariale di Ragusa.