I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Modica hanno tratto in arresto un venticinquenne residente a Pozzallo, ritenuto gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il provvedimento è scaturito nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio e del consumo di droga, durante il quale i militari hanno sottoposto a controllo il giovane e, successivamente, la sua abitazione, insospettiti dal comportamento particolarmente agitato mostrato sin dai primi istanti.

La perquisizione, eseguita in modo approfondito in casa e nelle pertinenze, ha portato al rinvenimento di circa 50 grammi di cocaina, occultati sotto la sella del motorino e suddivisi in piccole dosi sigillate in buste sottovuoto, già pronte per la cessione. All’interno dei mobili della cucina sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione e una macchina per il confezionamento sottovuoto. Il giovane è stato arrestato in flagranza e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea che, all’esito dell’udienza di convalida, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’operazione si inserisce nel dispositivo di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, finalizzato a contrastare i reati legati al traffico e al consumo di stupefacenti, cui l’Arma territoriale dedica quotidianamente risorse e personale. L’arrestato dovrà rispondere della violazione della normativa sugli stupefacenti, poiché avrebbe detenuto la droga con finalità di spaccio.