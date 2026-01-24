Un’auto è rimasta immobilizzata sui binari, intrappolata dalle sbarre del passaggio a livello. Non è un episodio isolato e la fortuna non può essere l’unico argine a una possibile tragedia (foto Franco Assenza). “Chiediamo ufficialmente al Comune di Scicli e a Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) – affermano alcuni cittadini – di fare chiarezza. È urgente un sopralluogo tecnico per verificare: la sincronizzazione, cioè se il tempo tra l’allarme sonoro/luminoso e l’abbassamento delle sbarre sia sufficiente a sgomberare l’area; la visibilità: il sistema di illuminazione del semaforo è adeguato a tutte le ore del giorno e con ogni condizione climatica; la sicurezza: esistono soluzioni tecnologiche più avanzate per rilevare la presenza di ostacoli sui binari e bloccare la circolazione ferroviaria in tempo reale?”. Oggi non si sono registrate conseguenze. Ma la prossima volta?