Nello scontro tra squadre in debito di ossigeno del campionato di Serie D, ha la meglio il Ragusa che rifila un pokerissimo al sempre più derelitto Paternò, fanalino di coda con appena 11 punti in classifica. Grazie ai tre punti ottenuti, invece, gli azzurri di punti in classifica adesso ne totalizzano 21 e si portano a un solo passo dalla zona salvezza. Per la formazione di Lucenti il primo tempo è stato abbastanza laborioso, sebbene i padroni di casa avessero dato l’impressione di poterla sbloccare da un momento all’altro. Poca roba, invece, il Paternò che ha svolto il ruolo di sparring partner. Al 37’ il Ragusa passa con Campanile che ha sfruttato al meglio un delizioso traversone dalla fascia destra. Da quel momento, partita tutta in discesa per i locali. Dopo il riposo, infatti, al 4’ della ripresa si registra l’autogol di Marchetti, poi i gol di Golfo all’8’ e di Campanile al 14’ mentre a concretizzare il quinto goal ci pensa Sinatra su rigore. E di Ferrandino nel finale, invece, la rete del Paternò quando, però, gli etnei non possono più incidere sul risultato.