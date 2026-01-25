Niente. Il Vittoria non riesce proprio a decollare lontano dalle mura amiche. Oggi è arrivato un altro pari, sul campo di un buon Niscemi. La formazione biancorossa era riuscita a passare in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Russotto, salvo poi farsi pareggiare il risultato sette minuti dopo grazie alla conclusione di Arquin. Nella ripresa, sono i padroni di casa niscemesi a ribaltarla con Bojang. Il Vittoria subisce il colpo. Non riesce a recuperare il terreno perduto. Il 2-2 arriva solo al 31’ con il rigore trasformato da Maletic (nella foto). Il Vittoria perde altri due punti rispetto alla scatenata capolista Modica.