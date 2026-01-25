Restano sempre molto gravi le condizioni della 18enne di Monterosso Almo che, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Il sinistro è accaduto lungo il viale delle Americhe (nella foto), a Ragusa. Non si registra, purtroppo, alcun miglioramento rispetto alle scorse ore e la prognosi continua a essere riservata. La ragazza ha subito un importante intervento nei giorni scorsi. Avrebbe dovuto essere trasportata a Catania. Ma le condizioni meteo lo hanno impedito. Per cui, l’equipe che ha effettuato la complessa operazione è arriva dal capoluogo etneo proprio per cercare di salvarle la vita. Le ultime consulenze, però, non hanno rilevato miglioramenti di sorta per cui la ragazza continua a rimanere in coma farmacologico. Bisognerà attendere le prossime ore per comprendere quale sarà l’evoluzione del quadro clinico.

La ragazza si trovava in auto con il fidanzato che era alla guida e che è uscito praticamente illeso dall’incidente autonomo. Sulle cause dello stesso indagano le forze dell’ordine. Al momento, però, la comunità di Monterosso Almo si è stretta attorno ai familiari della 18enne con l’auspicio che possano arrivare il prima possibile buone notizie. C’è grande apprensione per questa vicenda perché la giovane era benvoluta da tutti.