Nuova emergenza sul fronte della frana che rischia di avere i contorni dell’incubo per la città di Niscemi. Il cedimento della falda si è esteso anche alla Sp 10 Ponte Olivo e stamattina le autorità di pubblica sicurezza hanno deciso di interdire la viabilità per evitare pericoli alle persone. Una spaccatura, infatti, proprio all’uscita di Niscemi, impedisce il transito della provinciale verso Gela. “Stiamo cercando – spiega una fonte – di consentire in sicurezza l’accesso ad alcune contrade limitrofe ma da Gela non si può più percorrere l’asse viario verso Niscemi”. A questo punto l’unica via d’accesso da e per Niscemi rimane la Sp 11 Niscemi – Priolo Sottano, con innesto sulla Ss115 Gela – Vittoria. E per le autorità locali un nuovo capitolo di un’emergenza che sembra diventare sempre più complessa.