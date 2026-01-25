Momenti di alta tensione si sono registrati ieri sera nel cuore del centro storico di Vittoria, quando una violenta rissa è esplosa all’interno di un pub. Secondo quanto emerso, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti alcuni addetti alla sicurezza del locale e un gruppo di giovani avventori.

Le persone coinvolte, stando alle prime informazioni, apparterrebbero a due diverse nazionalità. L’alterco, nato da un banale diverbio — probabilmente legato all’ingresso o alla permanenza nel locale — si è trasformato in pochi istanti in un confronto fisico.

Diverse pattuglie della Polizia sono intervenute rapidamente sul posto, riuscendo a riportare la situazione sotto controllo e a interrompere la rissa. Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica degli eventi e verificare eventuali responsabilità penali.

Durante l'episodio si è reso necessario anche l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Al momento non sono state diffuse informazioni precise sulle loro condizioni e non è chiaro se qualcuno abbia riportato lesioni di particolare gravità.