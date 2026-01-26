Un operaio di 32 anni, originario di Scicli, è precipitato per circa cinque metri dal tetto di un’abitazione dove stava effettuando lavori di manutenzione, a Donnalucata, di fronte al mercato ortofrutticolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il giovane è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sono giudicate critiche; la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Modica.