Niscemi, secondo giorno e ulteriore aggravamento della frana. Dopo meno di 24 ore dalla prima, alle 10 un ulteriore forte scivolamento a valle con aumento delle altezze delle pareti verticali da 7-15 m a 30-45 m e case rimaste sospese.

Conseguentemente, i tecnici del Comune, gli geologi del dipartimento regionale della Protezione civile e del dipartimento nazionale hanno consigliato un aumento della larghezza della fascia di rispetto -zona rossa- dal ciglio della parete da 100 m a 150 m.

Pertanto il sindaco sta provvedendo a evacuare altre 300-500 persone residenti nella zona rossa e gli evacuati aumentano da 1000 a 1500. Il Comune ha allestito la palestra comunale ma molti stanno trovando alloggio in seconde case o da amici.