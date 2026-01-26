Sono iniziati nel migliore dei modi i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco a Ispica. Sabato è giunta l’Insigne Reliquia, accolta con grande partecipazione da devoti e fedeli: prima il momento in piazza Padre Pietro Iabichella, poi la processione verso la Basilica della Santissima Annunziata.

A seguire, una meditazione sulla figura di Don Bosco curata dal parroco, don Manlio Savarino, che ha preceduto la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo. Tra i momenti più significativi anche la benedizione della nuova casa parrocchiale dedicata a San Domenico Savio.

Ieri si è svolta la 33ª Giornata della Fraternità, ricca di spunti e riflessioni. In mattinata, la raccolta alimentare per le vie cittadine ha messo in luce, ancora una volta, la generosità della comunità parrocchiale.

Il programma prosegue oggi con ulteriori appuntamenti religiosi. Alle ore 17 è prevista la visita dei giovani dell’Associazione Don Bosco alle case di accoglienza per anziani della città, insieme all’Insigne Reliquia di San Giovanni Bosco. Alle 18.30, la santa messa sarà animata dalla comunità di San Giuseppe.

Domani, alle 17, continueranno le visite dei giovani dell’Associazione Don Bosco alle strutture per anziani. Alle 18.30, santa messa animata dalla comunità di Santa Maria Maggiore e dal convento dei Frati Minori, con la benedizione di insegnanti ed educatori. Alle 19.30, infine, l’incontro sul tema “Don Bosco presenza politica – Impegno educativo e bene comune del santo dei giovani e la breve presenza dei salesiani a Ispica”, con gli interventi di don Giovanni D’Andrea Sdb e del prof. Michelangelo Lorefice.