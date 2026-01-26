Forte partecipazione e vivo interesse hanno caratterizzato il convegno “Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026”, svoltosi nel pomeriggio di venerdì nella sala “Giovanni Di Blasi” dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa.

L’appuntamento, promosso dall’Ordine, ha offerto un’importante occasione di formazione e aggiornamento su temi centrali in vista delle prossime scadenze fiscali. Dopo i saluti istituzionali di Maurizio Attinelli, presidente dell’Ordine di Ragusa e della Conferenza degli Ordini di Sicilia, alla presenza della vicepresidente uscente dell’Ordine di Ragusa, Francesca Mazzola, la relazione tecnica è stata affidata al dottor Giuseppe Avanzato, commercialista pubblicista ad Agrigento, specialista in materia tributaria (nella foto sotto da sinistra Attinelli, Avanzato, Mazzola e Aurnia).

Tra gli argomenti affrontati, spiccano la revisione delle aliquote Irpef e il riordino delle detrazioni, la reintroduzione delle operazioni straordinarie, le nuove misure di contrasto all’evasione fiscale, la “rottamazione quinquies” e il ritorno all’iperammortamento.

L’attenzione suscitata dall’iniziativa è stata testimoniata dall’ampia affluenza dei professionisti.

“Lo straordinario entusiasmo dimostrato dai presenti conferma la vivacità dell’attività del Consiglio direttivo da me presieduto per quattro anni e di prossima scadenza. Uno dei nostri obiettivi è stato fornire formazione con professionalità di comprovata qualità. L’Ordine di Ragusa è casa comune di tutti gli iscritti che in essa trovano una comunità professionale con valori condivisi. Un sentito ringraziamento va ai membri del mio consiglio direttivo che, insieme con me, hanno cercato di guidare al meglio la nostra categoria. Auguro al futuro presidente dell’Ordine Michelangelo Aurnia di proseguire lungo questo percorso che è stato tracciato”, ha dichiarato il presidente Attinelli.