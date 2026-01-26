La situazione? Si estende per circa quattro chilometri a Niscemi il fronte della frana che ieri ha interessato il quartiere Sante Croci, nell’area del torrente Benefizio, dal Belvedere fino alla strada provinciale 10, nel versante ovest. E’ stato stimato un cedimento di circa sei metri. “La situazione – ha spiegato il sindaco Massimiliano Conti – continua a peggiorare perché si sono registrati altri cedimenti. In nottata, si è verificato un taglio verticale di 25 metri. Stiamo lavorando, di comune accordo con la Protezione civile a un’alternativa. Per non lasciare il paese isolato, potrebbe essere realizzata un’altra strada. La situazione è drammatica”. Sul territorio ha piovuto per tutta la notte. Un vertice, presieduto dalla prefetta Licia Donatella Messina, è stato fissato per oggi.