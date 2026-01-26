E’ venuto a mancare Pinuccio La Rosa. Era un imprenditore molto conosciuto in città e anche oltre. Aveva appena compiuto 60 anni. Aveva quattro figli. Nell’autunno del 2024, a causa di un ictus, non era più riuscito a riprendersi. Oggi la triste notizia.

Pinuccio La Rosa, insieme al fratello, è una figura storica dell’ospitalità e della ristorazione a Ragusa, legato al celebre ristorante Locanda Don Serafino. La famiglia porta avanti una tradizione di oltre 70 anni nel settore, iniziata dal padre Serafino.