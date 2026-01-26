E’ venuto a mancare Pinuccio La Rosa. Era un imprenditore molto conosciuto in città e anche oltre. Aveva appena compiuto 60 anni. Aveva quattro figli. Nell’autunno del 2024, a causa di un ictus, non era più riuscito a riprendersi. Oggi la triste notizia.
Pinuccio La Rosa, insieme al fratello, è una figura storica dell’ospitalità e della ristorazione a Ragusa, legato al celebre ristorante Locanda Don Serafino. La famiglia porta avanti una tradizione di oltre 70 anni nel settore, iniziata dal padre Serafino.
Pinuccio La Rosa ha contribuito a sviluppare la ristorazione d’eccellenza a Ragusa Ibla (Locanda Don Serafino) e sul litorale (Lido Azzurro a Marina di Ragusa). Albergatore e ristoratore di spicco, ha lavorato con chef come Vincenzo Candiano per promuovere la cucina siciliana. Il suo operato si inserisce nella storia della ristorazione familiare siciliana, partendo dal 1953 con il padre Serafino.