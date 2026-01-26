La Cattedrale di San Giovanni Battista ha ospitato oggi la celebrazione in onore di San Sebastiano, patrono della polizia municipale.

La funzione, rinviata nei giorni scorsi a causa del maltempo, ha visto la partecipazione della quasi totalità dei rappresentanti dei corpi di polizia municipale della provincia di Ragusa.

A presiedere il rito è stato monsignor Giuseppe La Placa, che ha sottolineato l’importanza della figura del patrono e il ruolo imprescindibile svolto dalla polizia locale sul territorio.

Nel corso della cerimonia, il sacerdote Giuseppe Ramondazzo è stato ufficialmente nominato padre spirituale dei vigili urbani, assumendo un incarico di riferimento per l’intero corpo.

L’incontro ha offerto ai delegati dei vari comandi, provenienti da tutta la provincia, un momento di coesione e di reciproco riconoscimento, rafforzando il legame tra le diverse realtà locali.