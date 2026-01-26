Rinviati i lavori sui viadotti Guerrieri e Irminio, inizialmente previsti da questa mattina e fino al 30 aprile: gli interventi sono stati posticipati, in attesa di un confronto tra Anas e l’amministrazione comunale di Modica, ritenuto indispensabile per definire nel dettaglio modalità operative e tempistiche.

Numerosi automobilisti avevano manifestato preoccupazione per i pesanti disagi che i cantieri avrebbero potuto causare alla circolazione.

I due viadotti, infatti, rappresentano arterie strategiche per il traffico tra Ragusa e Modica, percorse quotidianamente da pendolari, studenti e mezzi commerciali.

Il Comune punta a ottenere garanzie chiare sulla gestione della viabilità durante gli interventi.

Il sindaco Maria Monisteri ha assicurato che i lavori sui due manufatti non si svolgeranno in contemporanea, così da contenere l’impatto sul traffico.