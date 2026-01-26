È sfumato grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate il colpo che ignoti stavano tentando ai danni di una filiale di una nota catena di supermercati in città. Alle 2 della scorsa notte il sistema d’allarme ha segnalato un’intrusione; le autopattuglie dell’istituto di vigilanza di Vittoria sono arrivate sul posto e, durante la verifica, hanno individuato un varco di ampie dimensioni aperto in una parete confinante con un terreno incolto sul retro. I malviventi avevano messo a soqquadro la stanza in cui era stato praticato il foro, ma si trattava di un ufficio dove erano custoditi soltanto documenti. L’arrivo dei vigilantes ha fatto saltare il piano, impedendo il furto. Poco dopo sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza e avviato le indagini di rito.