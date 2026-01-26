Allarme in un parco fotovoltaico: tre intrusi ripresi dalle telecamere. Intervengono vigilanza e carabinieri. Scattato l’allarme in un impianto solare nel territorio di Vittoria, la centrale operativa di un istituto di vigilanza ha inviato subito una pattuglia. Le immagini del sistema di videosorveglianza mostravano tre soggetti mentre scavalcavano la recinzione perimetrale del parco. Allertato il Nue 112, in pochi minuti sono giunti sul posto sia il personale della vigilanza privata sia una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri. Durante l’ispezione dell’area interna, sono state rinvenute due porte degli inverter evidentemente manomesse. Dei malviventi, tuttavia, nessuna traccia. I militari dell’Arma hanno acquisito i filmati delle telecamere per le successive attività investigative.