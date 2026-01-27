Questa mattina si è verificato un sinistro lungo la litoranea che collega Donnalucata a Marina di Ragusa, all’altezza del chilometro 1 della SP 64. Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio delle autorità, un trattore agricolo e un’autovettura, una Citroën, sono entrati in collisione in un tratto già noto per la sua pericolosità. I sanitari sono intervenuti con un’ambulanza per prestare le prime cure ai feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, con conseguenti rallentamenti del traffico (foto Assenza).