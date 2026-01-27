Le condizioni del 32enne di origine tunisina rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Donnalucata, nella zona di Spinazza, nel territorio di Scicli, sono in miglioramento. Fin da subito i sanitari avevano escluso il pericolo di vita.

Il giovane, che vive con la propria famiglia a Marina di Ragusa, ha riportato fratture a entrambi i polsi, per le quali è stato necessario un intervento chirurgico, oltre a diverse lesioni al volto.

L’imprenditore, proprietario del capannone in cui si è verificato l’episodio e titolare di un’altra attività con sede a Marina di Ragusa, era salito sul tetto per riparare i danni provocati dal recente ciclone che ha colpito la Sicilia quando una porzione della copertura ha improvvisamente ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare per circa cinque metri.

I soccorsi sono stati immediati: il ferito è stato trasportato in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Cannizzaro di Catania.