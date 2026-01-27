Presieduto dal prefetto Tania Giallongo, si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con un focus sull’osservanza delle norme nei locali aperti al pubblico e nelle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, per garantire la tutela di lavoratori e avventori.

Il tema, reso ancor più attuale dalla tragedia di Crans-Montana, è stato richiamato anche in una recente direttiva del ministro dell’Interno.

All’incontro hanno preso parte, oltre ai vertici territoriali delle forze dell’ordine e del comando dei vigili del fuoco, il presidente del Libero Consorzio comunale, il sindaco del capoluogo e una delegazione del NIL dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

L’analisi è partita da un monitoraggio aggiornato delle ispezioni già svolte e delle criticità emerse.

In base ai dati provinciali, è stato deciso di intensificare gli interventi in occasione di eventi di intrattenimento, privilegiando un approccio preventivo: saranno avviati controlli mirati, aggiuntivi rispetto all’ordinaria attività delle forze di polizia, per accertare eventuali irregolarità, fenomeni di esercizio abusivo e assicurare condizioni adeguate di sicurezza.

Il prefetto ha rimarcato la necessità di una stretta sinergia con i sindaci per la mappatura degli esercizi presenti nei rispettivi territori e la verifica delle autorizzazioni rilasciate, valorizzando il ruolo delle commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Le verifiche riguarderanno la documentazione tecnica, la conformità degli ambienti alla normativa vigente e la rispondenza delle strutture ai requisiti per il rilascio delle licenze.

I vigili del fuoco effettueranno riscontri su prevenzione incendi, gestione delle vie di esodo e sicurezza strutturale, inclusi materiali e arredi.

L’attenzione sarà rivolta anche a bar e ristoranti che, pur non rientrando per attività prevalente nella disciplina specifica del pubblico spettacolo, propongono saltuariamente intrattenimento.

Gli esiti delle ricognizioni e delle ispezioni, nonché le eventuali criticità, saranno valutati per adottare ulteriori misure.

Nel corso della riunione è stata inoltre sottolineata l’importanza di operare in piena collaborazione, puntando su percorsi formativi dedicati ai gestori per favorire soluzioni conformi alle regole. Nei prossimi giorni si terrà un’apposita riunione con le associazioni di categoria, coinvolte in un ruolo attivo di collaborazione attraverso attività di formazione e sensibilizzazione dei titolari.