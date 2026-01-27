Nuovo episodio di microcriminalità a Modica. Nella scorse ore, ignoti hanno tentato un furto all’interno del nuovo complesso condominiale di piazza Libertà. I malviventi hanno cercato di scardinare il portone d’ingresso di uno dei due palazzi, probabilmente con l’intento di introdursi negli appartamenti rimasti momentaneamente incustoditi. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero agito con cognizione di causa, sapendo che alcuni occupanti erano assenti in quel momento. Non si esclude, infatti, che le abitazioni prese di mira fossero state previamente osservate, così da individuare orari e abitudini dei residenti. Il tentativo di effrazione, fortunatamente, non è andato a buon fine e non si registrano furti all’interno degli appartamenti. Resta però forte la preoccupazione tra i condomini, che denunciano un clima di crescente insicurezza nella zona. Sull’episodio potrebbero ora indagare le forze dell’ordine, anche attraverso l’eventuale acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. I residenti invitano a mantenere alta l’attenzione e a segnalare qualsiasi movimento sospetto.