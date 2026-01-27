Monterosso Almo, telecomunicazioni in tilt: da oltre una settimana, all’interno del perimetro urbano, i cellulari con operatore TIM risultano “inutilizzabili”. La prolungata interruzione del servizio sta provocando pesanti disagi alla cittadinanza, soprattutto agli anziani, per i quali il telefonino rappresenta spesso l’unico strumento di contatto, anche in situazioni di emergenza. Sono già centinaia le segnalazioni inoltrate dagli utenti al 119, il servizio clienti di Tim. La risposta è sempre la medesima: guasto al ripetitore locale e tecnici che stanno “provvedendo”. Tuttavia, a giorni di distanza, il problema persiste senza riscontri concreti, alimentando frustrazione e preoccupazione. Il sindaco, Salvatore Pagano, ha riferito al quotidiano “La Sicilia” di avere ottenuto rassicurazioni da Tim sul ripristino del servizio entro oggi, martedì, o, al più tardi, nella mattinata di mercoledì. In un’epoca in cui la connettività è parte essenziale della quotidianità, un blackout prolungato costituisce un grave disservizio, con ripercussioni sulle comunicazioni personali e su eventuali urgenze sanitarie e lavorative.