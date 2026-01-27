Un singolare incidente si è registrato ieri a Scicli con una donna finita dentro un tombino e rimasta incastrata per diverso tempo. È accaduto intorno alle 19,30 in via Vitaliano Brancati.

Dalle prime informazioni pare che la donna sia scesa da un marciapiede e abbia messo il piede sopra il tombino ma improvvisamente la griglia ha ceduto facendo finire la 62enne all’interno.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli operatori del 118 che hanno tirato fuori la donna che dopo è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Gli agenti invece hanno transennato l’area e avviato le verifiche del caso per capire meglio la dinamica, accertare i motivi del cedimento del tombino e, quindi, eventuali responsabilità.