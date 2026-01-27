L’autore di inchieste scottanti contro la mafia, Emilio Tringali, vittoriese, sarebbe stato aggredito al quartiere Forcone, dietro la chiesa Spirito santo, centro di accoglienza per extracomunitari.

Gli agenti del commissario di Ps di Vittoria stanno vagliando la denuncia.

La vittima afferma di essere stato aggredito, ieri sera, da alcuni minori per motivi che sono ancora tutti da decifrare.

Tringali avrebbe riportato ferite serie, frutto del pestaggio.

Gli inquirenti stanno valutando le immagini delle telecamere in zona.

Tringali è un vignettista ma che ha anche realizzato un libro dal titolo “Sbirromafia” in cui si è occupato di questioni delicate e scottanti legate al mondo mafioso.