L’assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni, sarà in visita lunedì nelle strutture sanitarie della provincia di Ragusa. Per l’occasione, sarà inaugurato il Centro di pronta accoglienza di Scicli, istituito in attuazione della legge regionale 26/2024 sulle Dipendenze patologiche. L’inaugurazione è prevista per lunedì mattina alle 10,30 all’ospedale Busacca, padiglione F. A seguire, l’assessore regionale sarà a Modica, all’ospedale Maggiore Baglieri, per l’inaugurazione, alle 12, del reparto di Terapia intensiva. Alle 13 a Ragusa, al Maria Paternò Arezzo, per la visita al reparto di Radioterapia oncologica. Quindi alle 15, a Chiaramonte Gulfi, ci sarà l’inaugurazione della casa della comunità – spoke di contrada Pezze. Altre due inaugurazioni sono previste a Vittoria: alle 16 la casa della comunità – hub di via dell’Acate e alle 16,45 l’inaugurazione del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Guzzardi.