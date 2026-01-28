È trascorso troppo tempo da quando abbiamo segnalato la grave situazione dell’alveo del fiume Cava Mistretta. Da luglio 2025, nonostante le nostre denunce, la situazione non è migliorata. Anzi, sembra essere peggiorata. È quanto evidenziano alcuni residenti di Punta Braccetto che sui social pongono la questione, con forza, al Comune di Ragusa.

E aggiungono: “Come cittadini, siamo profondamente preoccupati e indignati per il mancato intervento. Chiediamo urgentemente un intervento concreto per risolvere questo problema che mette a rischio la sicurezza di tutti. Se non era possibile affrontare la situazione, sarebbe stato meglio lasciare tutto in mano alle autorità di bacino. Perché dobbiamo aspettare un disastro per avere la vostra attenzione? Speriamo in un intervento rapido e efficace. Vi riteniamo responsabili se dovesse succedere una disgrazia”.