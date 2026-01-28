Nel weekend di gare a Brescia lo scorso fine settimana, brillante prestazione per Ottavia Iacono nella II prova nazionale di qualificazione cadette fioretto femminile, fermatasi ad un passo dalla finale ad otto. Con il suo 14° posto in classifica finale, grazie anche alla buona prestazione nella I Prova Nazionale nel mese di novembre, agguanta il pass diretto per i Campionati Italiani Cadetti a fine maggio a Roma.

Dopo un girone preliminare non particolarmente brillante, Ottavia nell’eliminazione diretta esprime al meglio il suo potenziale, superando nel tabellone dei 128 per 15/7 la monzese Vismara, con lo stesso punteggio nei 64 la rappresentante di Latina Genghini, e nei 32 la bustocca Artusi per 15/10. Agli ottavi di finale, complice anche un sopraggiunto problema fisico, cede il passo alla jesina Fattori.

Un risultato di assoluto prestigio quello della fiorettista modicana, che ne conferma il valore e la qualità ben note allo staff tecnico della società, ma che fino adesso aveva spesso faticato ad esprimere in gara. Sull’onda dell’entusiasmo per il traguardo raggiunto a Brescia, la Scherma Modica guarda ora con grande attenzione al prossimo fine settimana, quando a Baronissi andrà in scena la prova nazionale a squadre Under 14 di fioretto.

La società modicana sarà presente con una delegazione importante, schierando ben cinque squadre complessive, rappresentando tutte e quattro le categorie in gara: under 12 e under 14 sia maschili che femminili; con una doppia presenza tra i ragazzi/allievi. La numerosità della delegazione testimonia la profondità e la solidità del settore giovanile della Conad Scherma Modica, unitamente all’entusiasmo per l’unica competizione nazionale a squadre della stagione. Un appuntamento di grande rilievo, che offrirà ai giovani schermidori modicani l’opportunità di confrontarsi con le migliori realtà italiane, proseguendo un percorso di crescita che continua a dare risposte concrete sia in termini di risultati che di maturità sportiva.