Un terremoto è stato registrato alle 20.42 in provincia di Palermo. Il sisma, di magnitudo 3.1, è stato registrato a 1 km a nordovest di Blufi, nelle Madonie, ed è stato localizzato dall’Ingv a una profondità di 38 km.
