La miglior prestazione della stagione di Mait Peterson, lungo estone giunto a Ragusa dopo cinque anni ad Agrigento, è coincisa con la terza vittoria consecutiva della SuperConveniente, che domenica scorsa è stata brava a non perdere la calma e riemergere da qualche affanno per battere Bari. Peterson ha chiuso il suo pomeriggio con 20 punti e 7 rimbalzi, ma soprattutto ha dato la percezione di poter essere un fattore sempre: grazie al dinamismo, che gli ha permesso di sfruttare al meglio le situazioni dal pick&roll, ma anche spalle a canestro.

Il centro ragusano ha inanellato i primi punti della Virtus, ed è tornato decisivo nel momento importante, offrendo una valida opzione nel pitturato e togliendo pressione ai tiratori: “E’ stata una delle mie migliori partite finora, sono molto contento di questo – dice Peterson -. Grande merito va ai miei compagni che mi hanno cercato con continuità nel corso dei 40’. E’ dall’inizio dell’anno che cerco di adattarmi al meglio e dare un contributo alla squadra. Sono contento di esserci riuscito come volevo e, soprattutto, per aver portato a casa la vittoria”.

Il primo e il terzo quarto del Pala Balestrazzi dimostrano, però, che bisogna fare un altro passo avanti, salire d’intensità, togliere riferimenti all’avversario: “Finora abbiamo fatto un po’ di fatica in difesa – aggiunge Peterson – ne siamo consapevoli. E’ un aspetto del nostro gioco su cui stiamo lavorando, e dobbiamo continuare a farlo con grande determinazione. Bisogna rimanere concentrati nell’uno contro uno, avere un controllo maggiore dei rimbalzi. Sono fiducioso”. La Virtus tornerà in campo domenica prossima contro Catanzaro, al PalaPadua, nel match valido per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale.