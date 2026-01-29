Ieri pomeriggio il commissario tecnico della Nazionale femminile, Andrea Capobianco, ha diretto a Ragusa una seduta ad alta intensità che ha coinvolto le atlete della Passalacqua Ragusa e della Golfobasket Women Sicily by Car Alcamo, le due rappresentative siciliane di Serie A2. Alla sessione hanno preso parte anche la referente tecnica territoriale per il settore femminile, Mara Buzzanca, e l’allenatore Vincenzo Ferrara. Accolto dal presidente Davide Passalacqua e dai dirigenti del club ragusano, Capobianco ha ricevuto la visita del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e dell’assessore allo Sport, Simone Digrandi, che gli hanno donato una pubblicazione dedicata al Castello di Donnafugata. Al termine del lavoro in campo si è svolto un “question time” con una ventina di tecnici presenti: un confronto serrato su aspetti tattici e metodologici, con domande rivolte a Capobianco anche in merito alle dinamiche e all’organizzazione degli allenamenti.