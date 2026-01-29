Ancora altri danni causati dal forte vento di oggi. La copertura esterna di un ristorante, che sorge nel cuore della frazione a mare di Marina di Modica, è stata divelta dalla violenza delle raffiche.
“Tutta la nostra solidarietà all’amico Orazio e allo staff de “Le Alghe” – scrive un utente sui social – in questi momenti conta la vicinanza della comunità: forza, vi siamo accanto”.
Viene raccomandata la massima attenzione nelle prossime ore per vento forte e strutture esposte. Anche se le raffiche dovrebbero perdere di intensità in orario serale.