La città di Modica perde un altro dei suoi pilastri storici. È deceduto Andrea Sortino (nella foto), 84 anni, figura imprenditoriale di spicco e uomo stimato che, per decenni, ha rappresentato un punto di riferimento nel settore dell’ottica. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel tessuto commerciale di corso Umberto, dove la famiglia Sortino ha scritto pagine importanti della storia economica locale.

Il punto vendita, incastonato in uno dei palazzi storici di Modica Bassa, resta un simbolo di quel connubio tra storia e modernità che Andrea amava. Oltre alle doti professionali, di lui si ricorderà il forte legame con il tessuto sociale modicano e l’impegno costante nelle iniziative di prevenzione visiva sul territorio.

I funerali saranno celebrati venerdì mattina, alle 10, nella chiesa Madre di San Pietro.