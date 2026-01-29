Prosegue il disservizio della rete mobile di Tim a Monterosso Almo, dove da oltre dieci giorni centinaia di utenti risultano senza segnale.

Il malfunzionamento, attribuito a un guasto tecnico, non è stato ancora risolto nonostante le numerose segnalazioni inoltrate al servizio clienti dell’operatore.

Di fronte al protrarsi della situazione e all’assenza di interventi risolutivi, l’Amministrazione comunale ha presentato un esposto formale all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

Nel documento il Comune chiede il ripristino immediato del servizio da parte del gestore, l’avvio di verifiche urgenti per accertare eventuali responsabilità e la tutela del diritto fondamentale alla comunicazione per i cittadini, con particolare attenzione ad anziani e persone fragili, per i quali il telefono rappresenta spesso l’unico collegamento con l’esterno.

“Non è accettabile che, in un’area interna già penalizzata si debba restare isolati così a lungo – sottolinea il sindaco Salvatore Pagano –. Abbiamo attivato tutte le procedure necessarie per fare pressione sui gestori e tutelare i nostri cittadini”.