Il 31 gennaio, nella sede del comando di Ragusa, si svolgerà il passaggio di consegne al vertice della struttura. L’ingegnere Augusto Alessio Fonti, in carica dal 1° ottobre 2024, lascia l’incarico per assumere la direzione del Comando di Enna. Nel corso del suo mandato, l’ing. Fonti ha operato con professionalità, dedizione e spirito di servizio, contribuendo in modo significativo al potenziamento delle attività operative e alla tutela della sicurezza del territorio e della cittadinanza. A lui va il ringraziamento dell’Amministrazione e di tutto il personale per l’impegno profuso e i risultati conseguiti. A succedergli sarà l’ingegnere Fabrizio Pirillo, in servizio nel Corpo nazionale dal 2006, già impegnato presso la Direzione regionale Calabria e vicario al Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza. Nominato primo dirigente lo scorso agosto, è stato assegnato alla guida del Comando di Ragusa con decorrenza 2 febbraio 2026. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa continuerà così a garantire elevati standard di efficienza e tempestività operativa a servizio della collettività.