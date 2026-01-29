Si sono tenuti questa mattina i funerali dell’imprenditore del settore turistico alberghiero e della ristorazione Pinuccio La Rosa. A presiedere le esequie funebri il vicario parrocchiale della cattedrale, il sacerdote Giorgio Occhipinti. Assieme a lui il diacono Giuseppe Bottone. A rappresentare il Comune il vicesindaco Gianni Giuffrida, l’assessore Giovanni Gurrieri e il presidente del consiglio comunale Fabrizio Ilardo. Cattedrale gremita per dare l’ultimo saluto al 60enne, venuto a mancare per i postumi di un ictus che lo aveva colpito nell’autunno del 2024 (foto Salvo Bracchitta).