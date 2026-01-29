Vittoria, raffiche di vento all’alba: danni a impianti e strutture, nessun ferito

Un violento vento che ha investito Vittoria alle prime luci del mattino ha provocato numerosi danneggiamenti a impianti e infrastrutture, senza fortunatamente causare feriti.

Tra gli episodi più rilevanti si segnala il completo collasso della recinzione del fondo campo dell’impianto sportivo Vicari–Emaia, letteralmente spazzata via dalle folate.

Le raffiche hanno inoltre compromesso diverse strutture all’interno della cittadella fieristica Nuova Emaia Città e divelto numerosi pannelli pubblicitari, trascinati a distanza dal vento.

Il maltempo ha causato anche il crollo del muro di cinta del parcheggio dell’Emaia e della recinzione su via Virgilio Lavore, all’altezza della rimessa degli autobus scolastici, aggravando il bilancio delle criticità a carico del patrimonio comunale.

In viale Europa un albero di grandi dimensioni è precipitato sulla carreggiata: nessun danno a persone o veicoli, poiché in quel momento non transitava nessuno.

Già in mattinata gli assessori Cesare Campailla e Fabio Prelati, insieme ai tecnici comunali, hanno effettuato un sopralluogo nelle aree colpite per quantificare le lesioni e avviare quanto prima gli interventi di ripristino e messa in sicurezza.

Il sindaco Francesco Aiello ha dichiarato: “Nonostante per oggi fosse stata diramata un’allerta verde, il vento ha colpito con una violenza improvvisa e inaspettata. L’emergenza è stata affrontata con tempestività e per fortuna non si registrano feriti. Ringrazio gli uffici comunali e i tecnici per il lavoro immediato di verifica e messa in sicurezza. Ora l’obiettivo è ripristinare al più presto le strutture danneggiate e garantire la piena sicurezza dei cittadini”.

L’Amministrazione comunale continua a monitorare la situazione e raccomanda ai cittadini la massima prudenza, in particolare nelle zone più esposte alle raffiche.