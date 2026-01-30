I carabinieri della Stazione di Ispica hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria un 21enne residente in città, di origini tunisine, gravemente indiziato di aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a doppia lama. Nelle scorse mattinate, durante i consueti servizi di pattugliamento, i militari dell’Arma hanno notato su corso Umberto I un giovane che, alla loro vista, ha tentato di defilarsi. Fermato per un controllo, è stato sottoposto a perquisizione: nella tasca dei pantaloni custodiva un coltello con due lame, rispettivamente di circa 7 e 5 centimetri. L’intervento si inserisce nei servizi di vigilanza delle aree urbane disposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa, a tutela della sicurezza pubblica e con finalità di prevenzione. L’arma, idonea a un uso improprio, è stata sequestrata. Il giovane è stato deferito all’Autorità giudiziaria iblea e dovrà rispondere della violazione della normativa in materia di armi.