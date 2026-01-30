Si è concluso con esito favorevole il dispositivo di sorveglianza, prevenzione e assistenza messo in campo per una nave mercantile che, nel pomeriggio di ieri, 29 gennaio, ha riportato un guasto al motore mentre si trovava a circa sette miglia nautiche a sud del porto di Pozzallo. L’unità, un cargo generale di bandiera estera lungo circa 120 metri, con 15 membri d’equipaggio a bordo e diretta in Portogallo con merce non pericolosa, è stata immediatamente localizzata e costantemente tracciata dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Pozzallo che, in raccordo con la Direzione Marittima di Catania, ha attivato senza indugi le procedure previste, garantendo per tutta la notte il controllo dell’evoluzione del caso, della sicurezza della navigazione e dell’assenza di impatti sull’ambiente marino.

Massima attenzione è stata riservata alla prevenzione di possibili rischi ambientali, considerata la vicinanza alla costa e la presenza di aree sensibili. Il monitoraggio continuo dell’unità e delle condizioni meteomarine ha permesso di escludere sia una deriva verso il litorale sia eventuali sversamenti in mare. A seguito dei contatti operativi, la nave ha richiesto l’assistenza di rimorchiatori per un trasferimento in sicurezza verso il porto di destinazione. Le manovre di rimorchio si sono svolte sotto la supervisione della Guardia Costiera, che ha dislocato in zona un proprio mezzo in occasione del rendez-vous con il rimorchiatore, assicurando il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni. L’intervento si è chiuso senza conseguenze per l’ecosistema marino né interferenze con la sicurezza della navigazione, a conferma del ruolo cruciale delle attività di prevenzione e vigilanza svolte quotidianamente dall’Autorità marittima a tutela del mare, della costa e dei traffici.