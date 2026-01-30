La tragedia nel cuore del centro storico di Vittoria tiene ovviamente banco in città. La neonata di appena 26 giorni è morta questa mattina tra le braccia della madre in un’abitazione di via del Quarto, proprio di fronte alla sede del Consiglio comunale. Il sostituto procuratore di turno, Gaetano Scollo, ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso. L’area è stata subito circoscritta da numerose pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale.

La presenza massiccia delle forze dell’ordine ha garantito la sicurezza e consentito agli investigatori di avviare le prime verifiche in un contesto di profonda commozione tra i residenti. La piccola apparteneva a una famiglia di origine straniera con altri quattro figli. I primi riscontri orientano verso una morte per cause naturali, come un arresto cardiocircolatorio o un rigurgito. Le autorità hanno tuttavia richiesto l’intervento del medico legale per un’accurata ispezione esterna, cui seguirà l’esame autoptico disposto dalla magistratura. L’attenzione degli esperti si è soffermata su una traccia di sangue rinvenuta vicino alla bocca della bimba, elemento che impone massima prudenza e approfondimenti, al fine di escludere ipotesi diverse da una tragica fatalità e fare piena luce sull’accaduto. La città è sotto choc. In via del Quarto regna un silenzio sospeso, rotto solo dai lampeggianti delle volanti, mentre la comunità si stringe idealmente attorno al dolore della famiglia (foto Franco Assenza).