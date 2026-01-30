Continua a Ragusa la stagione teatrale all’insegna del divertimento e della spensieratezza, con un nuovo imperdibile appuntamento che promette risate intelligenti e momenti di autentico intrattenimento. Domenica 1° febbraio alle 18, presso l’auditorium della Scuola dello Sport, in contrada Selvaggio, andrà in scena la commedia senza tempo “Due Dozzine di Rose Scarlatte”, una brillante pièce che gioca con gli equivoci, i colpi di scena e i dialoghi vivaci.

I protagonisti assoluti sono Toti Mancuso e Totino La Mantia, amatissimi dal pubblico come Toti e Totino, che con la loro verve comica danno vita a situazioni irresistibili. Al loro fianco, la raffinatezza artistica di Maria Rita Sgarlato e il talento fresco e genuino di Elena Melardi.

“Due Dozzine di Rose Scarlatte” – commedia di Aldo De Benedetti – racconta le avventure di un marito che, per riconquistare l’attenzione della moglie, finge di avere un’ammiratrice segreta inviandole dodici rose scarlatte ogni giorno. L’innocente stratagemma si trasforma presto in un crescendo di equivoci e fraintendimenti, generando situazioni spassose e paradossali che mettono alla prova amori, amicizie e apparenze.

I biglietti sono disponibili online all’indirizzo https://f.mtr.cool/ywaridsxii, presso il botteghino di via Roma 168 a Ragusa, oppure direttamente in sede prima dello spettacolo. La stagione teatrale è promossa da C&M con la direzione artistica di Carlo Nobile e continua a regalare agli spettatori momenti di leggerezza e risate di qualità. Per non perdere un appuntamento con il sorriso, occorre segnare in agenda: domenica 1° febbraio, ore 18.