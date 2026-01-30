I carabinieri della Tenenza di Scicli hanno arrestato un 50enne del luogo, gravemente indiziato di aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo si trovava già agli arresti domiciliari per fatti risalenti al 2025, poiché fortemente indiziato di aver detenuto droga ai fini di spaccio.

Nei giorni scorsi, durante un ordinario controllo nei suoi confronti presso il domicilio, i carabinieri di Scicli venivano insospettiti dall’atteggiamento preoccupato e agitato del 50enne: i militari quindi iniziavano delle approfondite attività di perquisizione nell’abitazione riuscendo così a rinvenire un involucro in cellophane contenente circa 15 grammi di cocaina e un frammento di hashish, entrambi nascosti fra i mobili della cucina.

L’uomo è stato pertanto arrestato in flagranza di reato e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’arrestato dovrà rispondere della violazione della normativa in materia di stupefacenti, in quanto avrebbe detenuto la sostanza per finalità di spaccio. L’operazione condotta si pone all’interno delle varie attività di controllo del territorio disposte dal Comando provinciale carabinieri di Ragusa finalizzate al contrasto dei reati riguardanti il traffico ed il consumo di stupefacenti.