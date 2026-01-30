Tragedia questa mattina nel centro storico: una neonata di appena 26 giorni è deceduta tra le braccia della madre nella loro abitazione. Le cause del decesso restano da accertare con precisione, ma i primi riscontri farebbero pensare a un evento di natura naturale. Forse un arresto cardiaco. La mamma la stava allattando quando è avvenuto il decesso. La bambina, secondo quanto riferito, non aveva manifestato alcun sintomo. La notizia si è diffusa rapidamente in città, gettando nello sgomento l’intera comunità. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118, giunto tempestivamente in ambulanza: per la piccola non c’è stato nulla da fare. La coppia, distrutta dall’immenso dolore, ha altri figli. Sul posto è intervenuta anche la polizia per gli accertamenti di rito.