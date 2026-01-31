Questa mattina, un convoglio carico di generi alimentari e beni di prima necessità ha lasciato il mercato ortofrutticolo di Comiso, diretto verso Niscemi. A guidarlo un gruppo di volontari della Protezione Civile, scortati dal funzionario comunale Fabrizio Licata e dal responsabile dei volontari Claudio Gattuso. La missione: portare sollievo agli abitanti della cittadina nissena, costretti ad abbandonare le proprie case e ospitati d’urgenza nel palazzetto dello sport.

L’iniziativa è frutto di una catena di solidarietà che ha unito commercianti, commissionari del mercato ortofrutticolo, parafarmacie e semplici cittadini. Tra le donazioni, oltre ai classici alimenti a lunga conservazione, anche cibo specifico per celiaci, segno di un’attenzione concreta alle esigenze di tutti.

Giunti a destinazione, i volontari hanno consegnato la merce alle cucine da campo allestite sul posto. Qui, pasti caldi vengono distribuiti non solo agli sfollati, ma anche al personale della Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e ai numerosi operatori impegnati nelle operazioni di emergenza.

L’immagine che resta è quella di mani tese e sorrisi, di una comunità che risponde compatta alle difficoltà, trasformando una mattina d’inverno in un raggio di speranza per Niscemi.