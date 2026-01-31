Una cerimonia religiosa dal grande fasciano. Questa mattina, durante la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, frà Nicolò Custoza de’ Cattani, Gran Priore di Napoli e Sicilia del Sovrano Militare Ordine di Malta, ha accolto nell’Ordine cinque nuovi membri. Il rito nella chiesa di S. Maria dell’Itria in Ragusa, già storica sede della Commenda dell’Ordine.

I postulanti accolti sono don Paolo La Terra, in qualità di cappellano magistrale; il diacono permanente di Siracusa Filippo Villaruel, in qualità di diacono magistrale; Michele D’Arrigo, in qualità di Donato di Devozione ed Eloisa Amarù, in qualità di Donata di Devozione. Nel corso del medesimo rito, il donato Paolo Minacori è stato promosso a cavaliere di Grazia Magistrale. Il fine proprio dell’Ordine di Malta è la promozione della Gloria di Dio, mediante la santificazione dei suoi membri, nella testimonianza della Fede e nell’esercizio della Carità, secondo il carisma della tuitio fidei (difesa della fede) e obsequium pauperum, (servizio dei poveri), imitando il Cristo e in comunione con la sua Chiesa. Tutti i membri devono pertanto conformare esemplarmente la propria vita alla Parola di Dio e alla sacra Tradizione e dedicarsi, personalmente e regolarmente, alle opere di apostolato dell’Ordine di Malta, assimilandone la spiritualità e osservandone le leggi.