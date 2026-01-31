Domani è il giorno della festa esterna di San Giovanni Bosco a Ispica. Questo il programma. Alle 8 lo sparo di 21 colpi a cannone e festoso scampanio. Alle 9,30 l’arrivo in piazza Santissima Annunziata dei musici e sbandieratori “Città di Floridia” e dell’orchestra di fiati “Santa Cecilia”. Alle 10 “Giro di gala” per le vie della città con la presenza dell’associazione cattolica Don Bosco. Questo il percorso: piazza Ss. Annunziata, corso Vittorio Emanuele, vie Cantù, D’Azeglio, Manzoni, dei Mille, XX settembre, Crispi, D’Aosta, Silvio Pellico, Papa Giovanni XXIII, Ragusa, Acireale, dello Stadio, Sardegna, Trieste, Piemonte, Emilia, Croce, delle Regioni, Capri, Micca, Rapisardi, corso Umberto I, piazza Unità d’Italia, corso Garibaldi, piazza Ss. Annunziata. Alle 11 ci sarà la santa messa dei ragazzi. Alle 12 il rientro del “Giro di gala” preceduto dalle associazioni cattoliche del vicariato. Sparo di colpi a cannone e festoso scampanio. A seguire l’esibizione dei musici e sbandieratori “Città di Floridia” e dell’orchestra di fiati Santa Cecilia in piazza Ss. Annunziata.

Nel pomeriggio si prosegue alle 16 con l’arrivo in piazza Ss. Annunziata dell’orchestra di fiati Santa Cecilia e con la trionfale uscita del simulacro di San Giovanni Bosco portato a spalla dai giovani dell’associazione per le seguenti vie: piazza Ss. Annunziata, corso Garibaldi, piazza Unità d’Italia, corso Umberto I, Verdi, Micca, D’Annunzio, delle Regioni, Capri, F.lli Bandiera, Largo Don Paolo, Ferlisi, Guerrazzi, Ispica, Sant’Ilarione, Martoglio, piazza Sant’Antonio, corso Vittorio Emanuele, piazza Ss. Annunziata. Lo spettacolo pirotecnico sarà a cura della ditta Fratelli Chiarenza. Subito dopo, il rientro in basilica del simulacro. Alle 19,30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Paolo Terrana sdB, parroco della parrocchia Maria Ausiliatrice di Modica, animata dal coro Jubilate Deo e da tutti i gruppi della comunità, con la partecipazione dei giovani dell’associazione cattolica Don Bosco e dei ragazzi dell’Acr. Seguirà l’atto di affidamento dei giovani al santo. A seguire, ci sarà l’estrazione dei biglietti del sorteggio di beneficenza. Anche quest’anno, nella giornata del venerdì, quindi ieri, gli studenti delle scuole di Ispica sono venuti a visitare Don Bosco. Un momento atteso che si ripete e che riempie di gioia tutta la comunità. I ragazzi, accolti dal parroco, il sacerdote Manlio Savarino, e dai membri del direttivo dell’associazione, hanno riflettuto sulla figura di Don Bosco, hanno giocato e hanno avuto la possibilità di vedere da vicino e pregare dinanzi alla Reliquia insigne del santo. Un ringraziamento è stato rivolto ai dirigenti e ai docenti che ogni anno permettono che questo momento possa ripetersi. In basilica anche i ragazzi dell’Assod di Ispica, accompagnati dai loro educatori.