E’ crollata una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci, una delle zone costruite a ridosso del costone di Niscemi. L’edificio si trovava a pochi metri dall’ormai nota immagine simbolo dell’auto rimasta in bilico sul precipizio. In città piove senza sosta da 48 ore. Anche altri edifici adiacenti, anch’essi affacciati sul costone, mostrano gravi lesioni strutturali. Dall’alto si distinguono stanze squarciate, mobili ed elettrodomestici esposti; in alcuni casi sono ancora visibili fotografie di famiglie con bambini appese alle pareti. Le abitazioni continuano a sgretolarsi lentamente, fino al cedimento definitivo, come avvenuto per la palazzina di tre piani.