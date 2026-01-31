Lo scorso 28 gennaio, il Consiglio d’amministrazione per il personale della Polizia di Stato ha promosso quattro dirigenti della Polizia di stato operativi in seno alla Questura di Ragusa.

È stato promosso alla nuova qualifica di primo dirigente il dott. Angelo Tancredi, attuale dirigente della Divisione Pasi della Questura, per anni dirigente della sezione Polizia stradale di Ragusa.

Insieme con il dott. Tancredi è stato promosso alla qualifica di primo dirigente il dott. Giovanni Arcidiaono, dirigente del commissariato di Ps di Vittoria, che ha ricoperto diversi incarichi in Sicilia e Calabria, tra cui la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania e la dirigenza del commissariato di Ps di Castrovillari.

Inoltre, sono stati promossi a vicequestore il dott. Tommaso Amato, dallo scorso novembre capo di gabinetto e contemporaneamente dirigente della Digos di Ragusa, e il dott. Lorenzo Cariola, dirigente del commissariato di Ps di Modica.