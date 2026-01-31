Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente autonomo lungo l’ex Strada provinciale 17, nel territorio di Vittoria (foto Franco Assenza).

Una Fiat 500, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è sbandata violentemente contro un muro perimetrale che costeggia la carreggiata. L’urto è stato particolarmente violento: la vettura, dopo l’impatto, è rimasta ferma al centro della strada, occupando interamente la corsia e impedendo il transito agli altri veicoli. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente.

Secondo le prime informazioni, si registra un ferito, le cui condizioni sono al momento al vaglio dei sanitari.

Presente anche la Polizia Stradale di Vittoria, incaricata dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.