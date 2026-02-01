A Santa Maria del Focallo, fascia costiera di Ispica, oggi pomeriggio numerose persone si sono imbattute in strutture e arredi di stabilimenti balneari e chioschi che, sospinti dal forte vento e dalle onde, sono finiti in mare e stanno andando alla deriva.

Il caso più evidente riguarda il lido Circe.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno potuto soltanto monitorare la situazione, senza possibilità di un intervento risolutivo. Il lido Circe è uno degli chalet più gettonati dell’estate, in questa zona del territorio ibleo (come testimonia la foto sotto).

Danni continuano ad aggiungersi a danni. Adesso si spera che la situazione meteo possa definitivamente migliorare, sebbene le mareggiate abbiano lasciato il segno.